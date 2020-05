Börsenplätze Wirecard-Aktie:



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Per Ad-Hoc-Meldung habe Wirecard am späten Montagabend die für 4. Juni geplante Vorlage des Jahresfinanzberichts 2019 erneut verschoben. Zwar rechne der Zahlungsabwickler mit einem "uneingeschränkten Testat". Die Aktie verzeichne im vorbörslichen Handel aber dennoch deutliche Verluste.Finanzchef Alexander von Knoop habe die abermalige Verschiebung der testierten Bilanz für das vergangene Jahr bedauert. "Die erneute Verzögerung bei der Vorlage eines testierten Abschlusses ist mehr als ärgerlich - mit oder ohne Covid-19. Ich gehe davon aus, dass sich keine wesentlichen Abweichungen dieses sehr intensiv geprüften Abschlusses gegenüber den gemeldeten vorläufigen Zahlen ergeben." Immerhin habe Ernst & Young Wirecard darüber informiert, dass zwischenzeitlich alle ausländischen Prüfer grundsätzlich ihre Prüfungshandlungen für Konzernzwecke hätten finalisieren können.Im Rahmen der abgeschlossenen Teile der Prüfungshandlungen seien Wirecard bisher keine wesentlichen Feststellungen bekannt gemacht worden, habe es weiter geheißen. Dennoch würden die Anleger am Dienstag zunächst skeptisch reagieren, denn: Diese oder eine ähnliche Formulierung habe Wirecard schon des Öfteren gewählt, wenn hinterher dennoch handfeste Fragen offen geblieben seien oder sogar kleinere Buchungen hätten korrigiert werden müssen, etwa bei einer Tochter in Singapur.Bis zum 18. Juni sollten alle Prüfungshandlungen abgeschlossen sein. Dann wolle Wirecard den Abschluss vorlegen und bei der Bilanzpressekonferenz vorstellen. Dies habe das Unternehmen ursprünglich bereits Ende April vorgehabt, dann aber mehrfach verschoben. Im Zuge dessen werde nun auch die Hauptversammlung des Zahlungsabwicklers verschoben. Diese solle nun am 26. August stattfinden - statt wie bisher geplant am 2. Juli.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link