Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

135,10 EUR -1,64% (30.01.2020, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

134,95 EUR -1,46% (30.01.2020, 14:21)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (30.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard habe seit Jahresbeginn über 25 Prozent an Wert gewonnen und dabei in der Vorwoche erstmals seit Mitte Oktober wieder die 140-Euro-Marke und die 200-Tage-Linie überschritten. Die Shortseller würden sich von dieser Performance aber (noch) nicht beeindrucken lassen.Trotz der fulminanten Kursgewinne der letzten Wochen sei die Zahl der leerverkauften Wirecard-Aktien nach Berechnungen des US-Datenanbieters S3 Partners zuletzt kaum gesunken. Dieser habe die Short-Interest-Quote bei Wirecard zuletzt auf rund 20 Prozent beziffert.Viele Leerverkäufer scheinen wild entschlossen, mindestens bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse der laufenden Bilanz-Sonderprüfung dabei zu bleiben - auch wenn das zwischenzeitlich schmerzhafte (Buch-)Verluste bedeute. Sie würden einen erneuten Kurseinbruch der Wirecard-Aktie wittern.Die jüngsten Kursgewinne würden aber auch von wachsendem Mut und Zuversicht der Investoren auf der Long-Seite zeugen. Zuletzt sei kaum ein Tag vergangen, an dem nicht mindestens ein Großinvestor seine Position aufgestockt habe - sei es über Direktinvestments oder Finanzprodukte, im Auftrag oder auf eigene Rechnung.Neben der anhaltend positiven Entwicklung im operativen Geschäft und der vergleichsweise günstigen Bewertung mit einem 2020er KGV von 24 spiele freilich auch dabei die Spekulation auf eine massive Comeback-Rally im Zuge der KPMG-Ergebnisse eine Rolle.Gelinge es Wirecard, mit der Sonderprüfung die Zweifel an der Bilanzierung auszuräumen und die Kritiker zum Schweigen zu bringen, dürften die jüngsten Kursgewinne nur der Anfang einer großen Comeback-Rally sein.Bleibende Ungereimtheiten oder Teil-Geständnisse wie bei der Untersuchung der Singapur-Geschäfte durch die Kanzlei Rajah & Tann wären dagegen ein gefundenes Fressen für Skeptiker und Shortseller und könnten den Druck auf die Aktie wieder erhöhen.Nach dem starken Lauf seit Jahresanfang konsolidiere die Wirecard-Aktie am Donnerstagvormittag mit einem Minus von einem guten Prozent.Mit dem nahenden "Tag X" sollten sich investierte Anleger und Neueinsteiger auf mittlere Sicht auf eine Zunahme der Volatilität einstellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2020)