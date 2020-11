Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags versuche derzeit, die politische Dimension des Betrugsskandals bei Wirecard aufzuklären. Noch in diesem Monat solle dazu der inhaftierte Ex-Vorstandschef Markus Braun befragt werden. Journalist Dan McCrum, der mit seinen kritischen Berichten in der "Financial Times" (FT) den Stein erst in Rollen gebracht habe, sei bereits angehört worden - wenn auch nur hinter verschlossenen Türen.Das habe den britischen Journalisten jedoch nicht davon abgehalten, öffentlich Kritik an den Aufsichtsbehörden und den Wirtschaftsprüfern von Wirecard zu üben. Systematisch hätten deutsche Behörden das Unternehmen geschützt, statt es zu prüfen, zitiere die "Süddeutsche Zeitung" aus einer Videokonferenz von McCrum.Darin habe er auch den Umgang mit kritischen Berichten über den inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister kritisiert. "Seit dem Kollaps von Wirecard hat Deutschland das Ganze sehr ernst genommen", so McCrum. Es wäre aber besser gewesen, wenn seine Recherchen schon zuvor ernster genommen worden wären. Stattdessen habe die BaFin die Sicht von Wirecard abgenommen.In dem Skandal habe es eine Reihe von Fehlern gegeben. Auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, die jahrelang die Jahresabschlüsse von Wirecard geprüft habe, habe "spektakulär versagt". Er freue sich sehr, die Gelegenheit zu haben, mit dem Ausschuss zu sprechen, habe McCrum weiter gesagt.Er erhoffe sich von dem parlamentarischen Gremium, dass es genauestens die regelmäßigen Versäumnisse untersuchen werde, "die es Wirecard ermöglichten, Milliarden von Euro von Investoren und Banken zu stehlen". Er hoffe auch, dass aus der Untersuchung Lehren gezogen würden, die helfen würden, Betrug dieser Art zu verhindern."Seine Aussagen werfen einen dunklen Schatten auf die Qualität und Urteilskraft unserer Finanzaufsicht", habe der Obmann der Grünen, Danyal Bayaz, nach der Anhörung gesagt. "Es ist schwer vorstellbar, dass Finanzminister Olaf Scholz von all dem nichts wusste."Im freundliche Gesamtmarkt könne die Wirecard-Aktie am Montag rund zwei Prozent zulegen.Vor allem längerfristig orientierte Anleger sollten aber die Finger von der Pleite-Aktie lassen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". An der Börse und speziell im Payment-Sektor gebe es genügend Alternativen, die mit kräftigem Wachstum und einem operativen Geschäft überzeugen könnten. (Analyse vom 09.11.2020)Mit Material von dpa-AFX