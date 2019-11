Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

119,40 EUR +0,29% (27.11.2019, 13:30)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

119,25 EUR +0,04% (27.11.2019, 13:47)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie notiere am Mittwochvormittag fast unverändert knapp unterhalb der 120-Euro-Marke. Auf Wochensicht habe sie jedoch fast sieben Prozent zugelegt - und die Verluste nach dem kritischen "Handelsblatt"-Artikel in der Vorwoche nahezu ausgeglichen.Darin sei unter anderem zu lesen gewesen, dass die Wirtschaftsprüfer von EY einer Wirecard-Tochter in Singapur das Testat für die Jahresbilanz 2017 verweigert hätten. Da Wirecard wegen Fragen zur Bilanzierung - speziell in Singapur - seit Längerem in den Schlagzeilen stehe, hätten viele Anleger prompt reagiert: Für die Wirecard-Aktie sei es daraufhin in der Spitze um fast 10% auf rund 112 Euro abwärts gegangen.Nach einer Stellungnahme von Wirecard am letzten Mittwoch habe sie einen Teil der anfänglichen Verluste noch im Tagesverlauf ausgleichen und seitdem insgesamt fast 7% zulegen können. Damit nähere sich der Kurs nun wieder dem Bereich von 120 Euro, in dem sie sich vor dem Bericht seit Anfang November stabilisiert habe.Trotz der jüngsten Erholung: Im Vergleich zum Jahresbeginn stehe die Wirecard-Aktie heute rund 10% tiefer und gehöre damit zu den größten Verlierern im DAX - ein ungewohntes Bild für den Payment-Überflieger und jahrelangen Outperformer. Vom bisherigen Jahreshoch bei 170,70 Euro oder dem Allzeithoch aus dem Vorjahr bei 199 Euro sei der Kurs noch weit entfernt. Einem erneuten Vorstoß in diese Regionen stünden offene Fragen und die große Unsicherheit rund um die Bilanzierung des DAX-Konzerns im Weg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.