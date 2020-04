Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

92,67 EUR +1,32% (30.04.2020, 11:55)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (30.04.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Ein "Untersuchungshemmnis" liegt vor - AktienanalyseDer lang erwartete Bericht zur Sonderprüfung der Bilanzen von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) durch KPMG ist raus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei sehe sich der Zahlungsdienstleister entlastet: "Im Rahmen der durchgeführten Jahresabschlussprüfungen der Jahre 2016 bis 2018 waren die vorliegenden Belege und Prüfungshandlungen für den Nachweis der Umsatzerlöse im Dritt-Partnergeschäft (TPA) ausreichend", habe Wirecard mitgeteilt. Zudem heiße es in der Ad hoc-Mitteilung: "Nach den gesteigerten forensischen Anforderungen der Untersuchung durch KPMG konnten allerdings nicht alle angeforderten Daten beschafft werden, die einen Nachweis der Umsatzerlöse in diesen Jahren erfüllt hätten, da sich diese Unterlagen überwiegend im Zugriffsbereich der Dritt-Partner befinden." Wirecard selbst habe KPMG für Dezember 2019 über 200 Mio. Datensätze zur Verfügung gestellt werden. "Dabei ergaben sich keine Anhaltspunkte für Abweichungen zwischen den ausgewiesenen Umsätzen und den Kontensalden."Im Bericht selbst würden die Aussagen von KPMG weitaus dramatischer klingen. Daraus gehe unter anderem hervor, dass die Prüfung noch gar nicht abgeschlossen sei, da es bei der Zurverfügungstellung von Unterlagen seitens Wirecard zu erheblichen Verzögerungen gekommen sei und dass insbesondere für die nach dem 17. April zusätzlich zur Verfügung gestellten Unterlagen die Authentizität nicht habe überprüft werden können. Der eigentliche Hammer: Über die Existenz und Höhe der Umsätze im Dritt-Partnergeschäft lässt sich keine Aussage treffen. Daher liege ein "Untersuchungshemmnis" vor.Die Experten vom "ZertifikateJournal" meinen: Als Investmentstory ist die DAX (!)-Aktie endgültig nicht mehr geeignet. Stattdessen würden sich Short-Investments anbieten. (Ausgabe 17/2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:93,30 EUR +3,98% (30.04.2020, 11:40)