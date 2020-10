Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (09.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.In der politischen Aufarbeitung des spektakulären Bilanzskandals bei Wirecard habe der parlamentarische Untersuchungsausschuss die Arbeit aufgenommen. Die Abgeordneten würden in den kommenden Monaten unter anderem herausfinden wollen, ob der aufstrebende Zahlungsabwickler trotz Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten von den Aufsichtsbehörden mit Samthandschuhen angefasst und auf höchster politischer Ebene unterstützt worden sei.Um Licht ins Dunkel zu bringen, wolle der Wirecard-Untersuchungsausschuss eine ganze Reihe prominenter Politiker befragen. Auf der Liste stünden unter anderem Bundesfinanzminister Olaf Scholz und sein Staatssekretär Jörg Kukies, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel, habe es nach der konstituierenden Sitzung am Donnerstag geheißen.Die Kanzlerin solle bei einer China-Reise im September 2019 den geplanten Markteintritt von Wirecard gegenüber der chinesischen Führung thematisiert haben. Zu diesem Zeitpunkt habe es bereits Zweifel an Bilanzierung und Geschäftsmodell des damaligen DAX-Konzerns gegeben. Eine der zentralen Fragen sei nun, wer wann davon gewusst habe.Der inzwischen insolvente Zahlungsabwickler habe im Sommer Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen habe Wirecard zu diesem Zeitpunkt aber bereits jahrelang Verluste gemacht. Die Münchner Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass das Unternehmen seit 2015 Scheingewinne ausgewiesen habe. Mehr als drei Milliarden Euro könnten verloren sein.Neben den zahlreichen Spitzenpolitikern sollten im Ausschuss laut einem ZDF-Bericht zunächst Sachverständige zu Wort kommen. Später sollten unter anderem auch Dan McCrum von der "Financial Times" angehört werden, der mit seinen kritischen Berichten über den Zahlungsabwickler den Stein ins Rollen gebracht habe. Der inzwischen inhaftierte Ex-Wirecard-Chef Markus Braun solle ebenfalls vorgeladen werden.Eine möglichst lückenlose Aufklärung des Wirecard-Skandals sei speziell vor dem Hintergrund etwaiger Schadenersatzklagen gegen das Unternehmen, die Wirtschaftsprüfer oder die Aufsichtsbehörden relevant. Auf den Kurs der Wirecard-Aktie dürfte das aber keine allzu großen Auswirkungen mehr haben.Das Papier ist höchstens noch für Zocker interessant, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link