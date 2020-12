Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,4747 EUR +0,79% (14.12.2020, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,4711 EUR -3,72% (14.12.2020, 13:03)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (14.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Untersuchungsausschuss fördert Anrüchiges zutage - AktiennewsDer Chef der Aufsichtsbehörde für die Wirtschaftsprüfer hat im Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)-Untersuchungsausschuss eingeräumt, selbst mit Aktien des Zahlungsdienstleisters gehandelt zu haben, so die Experten von "FONDS professionell".Nun würden Rufe nach seinem Rücktritt laut.Im Zuge der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals kämen viele ungeheuerliche Vorgänge bei den Kontrollinstanzen des Zahlungsdienstleisters ans Licht. Dazu zähle das Verhalten der Finanzaufsicht Bafin, welcher die EU-Finanzaufsicht ESMA etliche Defizite und Versäumnisse vorwerfe: Unter anderem habe eine Reihe von Mitarbeitern der Bafin mit Wirecard-Aktien gehandelt. Oder dass die Wirecard-Wirtschaftsprüfer Ernst & Young (EY) der Gesellschaft jahrelang trotz Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten das Testat verliehen hätten.Bei einer Anhörung vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag sei nun herausgekommen, dass auch Ralf Bose, Chef der Abschlussprüferaufsichtskommission Apas, mit Aktien von Wirecard gehandelt habe. Berichten verschiedener Medien zufolge habe Bose am 28. April 2020 Wirecard-Aktien gekauft. Ausgerechnet an jenem Tag, an dem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG ihren Sonderbericht veröffentlicht habe, welcher die Missstände bei Wirecard offengelegt habe. Bose habe die Anteilscheine dann laut seiner Aussagen im Untersuchungsausschuss am 20. Mai wieder verkauft - mit Verlust. In der Zwischenzeit habe die Apas ein formelles Berufsaufsichtsverfahren gegen EY eingeleitet.Abgeordnete würden Boses Rücktritt fordernDas Verhalten Boses sei umso fragwürdiger, als der Untersuchungsausschuss ferner zutage gefördert habe, dass die Führungsspitze der Apas bereits im Februar 2019 über mögliche Missstände bei Wirecard informiert worden sei. Aber erst im Oktober 2019 habe die Wirtschaftsprüfer-Aufsicht mit Vorermittlungen gegen EY begonnen, die im Mai des laufenden Jahres in ein Berufsaufsichtsverfahren gemündet hätten. Der Grund für das Verhalten der Wirtschaftsprüfer-Aufsicht, so die SZ: Ihr begrenzter Auftrag und Befugnisse. Zudem habe ein Apas-Mitarbeiter vor dem Bundestagsausschuss auch auf das Leerverkaufsverbot verwiesen, das die Bafin einige Tage später erlassen habe. Mit anderen Worten: Jeder zeige auf den anderen und wolle nicht verantwortlich sein, so das Fazit der Zeitung.Börsenplätze Wirecard-Aktie: