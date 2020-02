Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard leide zuletzt immer wieder unter durchwachsenen Zahlen seiner Wettbewerber. Zuletzt habe Ingenico durchwachsene Daten präsentiert. Heute folge Adyen. Dass Wirecard selbst sehr gute vorläufige Ergebnisse veröffentlicht habe, sei da nur ein Aspekt, der gegen Sippenhaft spreche. Ein anderer sei allerdings noch weniger nachvollziehbar.Goldman Sachs habe die Adyen-Aktie jetzt mit einem Kursziel von 1.210 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Warum die US-Investmentbank den niederländischen Zahlungsabwickler favorisiert, sei angesichts der unterschiedlichen Ergebnisse beider Unternehmen schwer nachvollziehbar. Während Wirecard die Erwartungen des Marktes erfüllt habe, gelte dies für die Ergebnisse von Adyen nicht. Auch der französische Wettbewerber Ingenico habe ein eher durchwachsenes Zahlenwerk vorgelegt. "Der Aktionär" favorisiere hingegen weiterhin klar die Wirecard-Aktie und halte an der Position fest, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:121,15 EUR -1,02% (27.02.2020, 13:21)