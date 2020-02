Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

144,85 EUR +0,42% (14.02.2020, 08:52)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

143,90 EUR -0,07% (13.02.2020, 17:35)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der deutsche Zahlungsabwickler habe trotz der Turbulenzen wegen Vorwürfen um die Bilanzierung seinen Umsatz im vergangenen Jahr überraschend deutlich gesteigert. Der Erlös sei dank des Booms bei elektronischen Zahlungen um 38% auf 2,8 Mrd. Euro, wie Wirecard am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um rund 40% auf 785 Mio. Euro gestiegen.Zur laufenden Sonderprüfung der eigenen Bücher habe Wirecard zunächst keine Angaben gemacht. Der Aschheimer Konzern habe in Aussicht gestellt, dass die Prüfung zum Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein könnte. Bis es soweit sei, würden die Bilanzvorwürfe der "Financial Times" ein Belastungsfaktor bleiben, habe ein Händler kommentiert.Trotz des kräftigen Umsatz- und Ergebniswachstums gebe die Wirecard-Aktie im frühen vorbörslichen Handel bei Tradegate nach. "Der Aktionär" sehe deshalb zunächst jedoch keinen Handlungsbedarf. Die Comeback-Wette laufe unverändert weiter, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: