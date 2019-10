Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (11.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard habe in dieser Woche die Ziele der "Vision 2025". Was bei manch anderem Unternehmen für Jubelstürme sorgen würde, sei bei Wirecard inzwischen zur Gewohnheit geworden. Entsprechend falle auch die Reaktion von Anlegern und Analysten aus.Das Echo der Experten auf die erneute Prognoseerhöhung falle überwiegend positiv aus. Allerdings gehe aus den meisten Kommentaren hervor, dass dieser Schritt im Vorfeld auch erwartet worden sei. Die Kursreaktion spreche eine ähnliche Sprache: Zwar habe die Wirecard-Aktie nach der Bekanntgabe am Dienstagmorgen kurzzeitig zulegen können. Auf Wochensicht notiere sie allerdings nahezu unverändert.Wirecard habe mit den neuen Zielen also kaum jemanden überraschen können. Nicht zuletzt, weil Vorstandschef Markus Braun bereits Mitte September eine Anhebung der Ziele bis 2025 angekündigt habe. Außerdem blicke Wirecard auf eine lange Tradition immer neuer Prognoseerhöhungen zurück.Seien es die Ziele für das Gesamtjahr, die "Vision 2020" oder die "Vision 2025": Der Zahlungsabwickler habe zuletzt kaum eine Zwischenbilanz oder Kapitalmarktveranstaltung ausgelassen, um seine Prognosen nach oben zu justieren. Das zeuge zweifelsohne von einer positiven Geschäftsentwicklung, berge aber auch Gefahren.Analyst Wolfgang Donie von der NordLB bleibe zwar bei seiner Kaufempfehlung, schraube aber das Kursziel von 225 auf 195 Euro zurück und warne: Höhere Prognosen des Zahlungsabwicklers seien inzwischen zur Gewohnheit geworden, was zu einer hohen Erwartungshaltung führe. Im Falle einer Enttäuschung werde die Aktie seiner Meinung nach sehr empfindlich reagieren. Zudem verweise der Analyst auch auf die allgemeine Unsicherheit an den Aktienmärkten.Das operative Geschäft von Wirecard laufe rund und dürfte in den kommenden Jahren weiter stark wachsen. Allerdings scheinen diese Aussichten auf dem aktuellen Niveau weitgehend im Kurs eingepreist zu sein, so Nikolas Kessler. Auch wenn es zumindest kurzfristig nach einer Fortsetzung des Seitwärtstrends aussieht, bleibt "Der Aktionär" bei seiner positiven Einschätzung für die Wirecard-Aktie. (Analyse vom 11.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link