Kurzprofil Wirecard AG:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Wertpapier schalte am Freitag wieder einen Gang höher und gehöre zu den Top-Gewinnern im TecDAX. Für Rückenwind sorge ein positiver Kommentar von Goldman Sachs. Für Analyst Mohammed Moawalla bleibe der Titel ein klarer Kaufkandidat. Er habe sein "Conviction Buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel sei von 200 auf 250 Euro erhöht worden. Ausgehend vom Vortagesschlusskurs traut er der Aktie einen Anstieg um weitere 39% zu. Der Börsenwert von Wirecard würde damit auf deutlich über 30 Mrd. Euro steigen. Moawalla erwarte, dass der Konzern in den kommenden beiden Jahren aus eigener Kraft um jeweils rund 25% wachsen könne und habe seine Schätzungen für Umsatz und Gewinn an dieses Szenario abgepasst. Er gehe davon aus, dass der Umsatz 2020 auf 3,4 Mrd. Euro steigen werde. Das wären rund zwei Drittel mehr als er für das laufende Jahr kalkuliert - und fast 130% mehr als noch 2017.Damit sei der Analyst nicht nur optimistischer als die meisten seiner Kollegen, sondern auch als Wirecard selbst: Im Rahmen der Mittelfrist-Planung "Vision 2020" habe das Management erst kürzlich das Umsatzziel auf "über drei Milliarden Euro" erhöht. Als zusätzlichen Kurstreiber neben der operativen Entwicklung habe er den Kapitalmarkttag am 9. Oktober identifiziert. Dort könnte Wirecard möglicherweise erstmals konkrete Ziele nennen, die über das Jahr 2020 hinausgehen würden, so der Analyst."Der Aktionär" traue Wirecard ebenfalls eine Fortsetzung der starken operativen Entwicklung zu, weil das Unternehmen in der boomenden Payment-Branche sehr gut aufgestellt sei. Nach rund 160% Plus innerhalb von zwölf Monaten drohe der Wertpapier kurzfristig jedoch heiß zu laufen. Ferner sei die Bewertung mit einem 2019er KGV von 45 durchaus sportlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: