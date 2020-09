Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Bilanzskandal beim Aschheimer Zahlungsdienstleisters sei eine Mammutaufgabe für Ermittler und Justiz. Die Staatsanwaltschaft gehe mittlerweile von gewerbsmäßigem Bandenbetrug durch Top-Manager von Wirecard aus - jahrelang und milliardenschwer. Die Verfahren gegen zwei Journalisten der "Financial Times" seien dagegen jetzt eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft München I habe am Donnerstag mitgeteilt, die Berichterstattung der beiden sei grundsätzlich zutreffend und "jedenfalls vom Standpunkt der damaligen Informationslage aus weder falsch noch irreführend" gewesen.Die britische Zeitung habe seit 2015 regelmäßig über Unstimmigkeiten in den Bilanzen des Zahldienstleisters berichtet und so den Stein ins Rollen gebracht. Wegen der Artikel sei der Kurs der Wirecard-Aktie abgestürzt und habe in wenigen Tagen fast die Hälfte des Wertes verloren. Auf Betreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe die Staatsanwaltschaft gegen die Journalisten ermittelt. Der Verdacht habe gelautet, die Reporter könnten mit Börsenspekulanten gemeinsame Sache machen, um den Aktienkurs unter Druck zu bringen. Gegen mögliche Shortseller werde aber weiter ermittelt.Die Wirecard-Aktie habe in dieser Woche derweil große Schwankungen an den Tag gelegt. Die Kursentwicklung sei dabei weitgehend abgekoppelt von der Nachrichtenlage und dürfte v.a. durch kurzfristige Spekulanten beeinflusst sein. Auf lange Sicht sei mit der Pleite-Aktie nach Einschätzung des "Aktionärs" allerdings kein Blumentopf mehr zu gewinnen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2020)