Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

104,70 EUR -5,55% (15.03.2019, 14:17)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (15.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Berichte, wonach die Strafverfolgungsbehörden in Singapur nun auch das Indien-Geschäft des deutschen Zahlungsdienstleisters - und dabei speziell eine Übernahme aus dem Jahr 2015 - ins Visier nehmen würden, würden die Wirecard-Aktie am Freitag erneut deutlich unter Druck bringen. Auch ersten Analysten reiße nun der Geduldsfaden.Angesichts der sich ausweitenden Ermittlungen gegen Wirecard halte es "Der Aktionär" zunehmend für unwahrscheinlich, dass der langersehnte Compliance-Bericht der vom Unternehmen beauftragen Kanzlei Rajah & Tann sämtliche Zweifel ausräumen könne. Gewichtiger dürfte sein, was die Ermittlungen der Behörden ergeben würden und deren Mühlen würden bekanntlich langsam mahlen.Abgesehen davon lasse auch die Kommunikation des Unternehmens zu wünschen übrig.Trotz fast täglich neuer Wendungen seien Stellungnahmen der Wirecard AG Mangelware. Das letzte offizielle Statement zur Angelegenheit stamme vom 8. Februar - wenn man von kryptischen Tweets des Vorstandschefs Markus Braun im Elon-Musk-Style einmal absehe. Es werde der Eindruck erweckt, hier werde auf Zeit gespielt, statt die Karten auf den Tisch zu legen, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:104,75 EUR -8,99% (15.03.2019, 14:01)