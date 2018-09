Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (05.09.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Dass die Deutsche Börse heute Abend den Aufstieg Wirecards in den DAX verkünden werde, gelte inzwischen als ausgemachte Sache. UBS habe das "buy"-Rating bestätigt und den fairen Wert für die Wirecard-Aktie von 159,00 auf 220,00 Euro angehoben. Das starke organische Wachstum von 25% in H1 sollte sich in den kommenden beiden Jahren noch beschleunigen, so die Begründung. Zugleich dürften sinkende Integrationskosten die Profitabilität des Zahlungsabwicklers steigern.Barclays erwarte auch, dass Wirecard in den kommenden Jahren rasant weiterwachse. Unter Berücksichtigung erhöhter Gewinnprognosen und eines neuen Ansatzes bei der Bewertung sei das "overweight"-Rating bestätigt und das Kursziel von 145,00 auf 240,00 Euro erhöht worden. Nach der imposanten Kursrally der letzten Monate traue man Wirecard weitere 21% Kurspotenzial zu.Das Wertpapier habe gestern bei 199,00 Euro ein neues Allzeithoch markiert, habe einen Teil der Gewinne im späten Handel aber wieder abgeben müssen. Heute trete es trotz der optimistischen Analystenkommentare und des gewaltigen Medienechos kaum verändert auf der Stelle.Investierte Anleger sollten sich daher mit einem engen Stoppkurs bei 170,00 Euro gegen kurzfristige Rückschläge absichern, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link