Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

4,80 EUR -16,23% (01.07.2020, 17:35)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (02.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die SoftBank wolle das Abkommen zur Zusammenarbeit mit Wirecard wahrscheinlich aufkündigen, würden informierte Personen berichten. Mit dem Joint-Venture, das auf eine fünfjährige Zusammenarbeit angelegt gewesen sei, hätte das Aschheimer Unternehmen unmittelbar vom SoftBank-Netzwerk profitieren und weitere Zahlungspartner aufnehmen können.Das Engagement habe SoftBank-Hauptaktionär Masayoshi Son im Frühjahr 2019 als wegweisende Kooperation im Technologiesektor angepriesen. Die Wirecard-Vorstände hätten den japanischen Mischkonzern als entscheidenden Ankerinvestor im Zahlungsdienstleister bezeichnet, mit dem weiteres Wachstum generiert werden sollte. In einer späteren Transaktion habe SoftBank die gezeichnete Wandelanleihe mithilfe der Bank Credit Suisse an Endinvestoren weiter platziert.Der Ausverkauf bei Wirecard gehe weiter. Insolvenzverwalter Michael Jaffé dürfte demnächst über die realen Vermögenswerte und den Schuldenstand Auskunft geben. Dann seien die genauen Ausmaße des Betrugsskandals für jeden sichtbar. Die Nachricht, der SoftBank-Ausstieg stünde bald bevor, führe wohl den Wirecard-Kurs recht bald in den Cent-Bereich, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:3,85 EUR -9,52% (01.07.2020, 08:04)