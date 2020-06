Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.06.2020/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Der Bilanzskandal bei Wirecard(ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist nicht nur für den Konzern selbst und Anleger ein echtes Debakel, so die Experten von "FONDS professionell".Auch die Finanzaufsicht Bafin habe sich bei der Angelegenheit, die heute sogar zur Festnahme von Ex-Konzernchef Markus Braun geführt habe, nachdem dieser sich noch am Montagabend bei der Staatsanwaltschaft München gestellt habe, nicht mit Ruhm bekleckert. "Das ist ein komplettes Desaster, das wir da sehen, und es ist eine Schande, dass so etwas passiert ist", habe Bafin-Präsident Felix Hufeld am Montag (22.06.) bei einer Konferenz in Frankfurt gestanden. Die Kritik an der Rolle der Aufsichtsbehörden inklusive der Bafin nehme er voll und ganz an. "Wir sind nicht effektiv genug gewesen, um zu verhindern, dass so etwas passiert", würden verschiedene Medien Hufeld zitieren, darunter das "Manager-Magazin". Im Gegenteil, in der Vergangenheit habe sich die Behörde sogar schützend vor Wirecard gestellt.Das Eingeständnis habe sofort Gegner des geplanten Aufsichtswechsels von Finanzanlagenvermittlern mit Erlaubnis nach Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) und Honorar-Finanzanlagenberatern mit Erlaubnis nach Paragraf 34h GewO auf den Plan gerufen. Das entsprechende Gesetzesverfahren stocke derzeit zwar im Bundestag, vom Tisch sei es aber nicht. Kritiker des Wechsels würden schon länger darauf hinweisen, dass die Bafin personell gar nicht in der Lage sei, rund 37.000 Gewerbetreibende zu beaufsichtigen, zumal sie - wie die Wirren um Wirecard zeigen würden - offensichtlich ohnehin schon überlastet sei."In Anbetracht des Wirecard-Skandals und der damit mehr und mehr öffentlich werdenden Versäumnisse auch der Bafin - ein Supergau! - erscheint es unmöglich, der Bafin zusätzliche Aufgaben zu übertragen", sage Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW Bundesverbandes Finanzdienstleistung. Wirth fordere daher, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz, das Finanzministerium selbst und die Aufsicht bereits bestehende Strukturen und Arbeitsweisen hinterfragen und aufarbeiten sollten, anstatt für viele Millionen Euro und mit viel Personal dort neue, seiner Meinung nach völlig unnötige Strukturen für die 34f-Vermittler zu schaffen. "Das geplante Gesetz ist so wertlos wie aktuell die Wirecard-Aktie!", so Wirths vernichtendes Urteil.Ganz untätig sei die Aufsichtsbehörde in Sachen Wirecard aber nicht. Das "Manager-Magazin" berichte unter Berufung auf Finanzkreise, dass Hufeld nach der Veröffentlichung eines Reports der Beratungsgesellschaft KPMG vor etwa sechs Wochen die komplette Wirecard AG unter die Aufsicht der Behörde habe bringen wollen. Bisher gelte das nur für die Wirecard Bank, die unter besonderer Beobachtung stehe und auf der so genannten Intensivstation der Behörde liege, wo kriselnde Geldhäuser betreut würden.