Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,3245 EUR -5,04% (15.07.2020, 14:57)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (15.07.2020/ac/a/d)







London (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Skandal könnte langfristig zu besserer Corporate Governance führen - AktiennewsEs ist schwer, die Finanzmedien zu lesen, ohne einen Eindruck von den Auswirkungen des Untergangs von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) zu gewinnen, so Ben Ritchie, Head of European Equities bei Aberdeen Standard Investments, anlässlich der anhaltenden Diskussionen um den Zahlungsabwickler und der möglichen langfristigen Auswirkungen für eine bessere Corporate Governance.Manche hätten die Finger von dem Unternehmen gelassen, hätten daran gezweifelt oder seien sogar freudig Short-Wetten darauf eingegangen. Andere, die das nicht getan hätten, hätten geflissentlich weggeschaut. Viele würden dies als ein Versagen der Regulierungsbehörden, des politischen Establishments, der Investmentanalysten und natürlich der Investoren bezeichnen.Ein anderer Blickwinkel sei, dass dies ein entscheidender Moment für positive Veränderungen sein könnte. Im letzten Jahrzehnt habe Europa eine zunehmend führende Rolle an der Spitze der Nachhaltigkeit und der guten Unternehmensführung übernommen, und das Momentum dieser Entwicklung sei nach wie vor stark. Die Ereignisse um Wirecard würden es unserer Meinung nach jetzt für die Stakeholder sehr viel schwieriger machen, wegzuschauen. Es sei unwahrscheinlich, dass in Zukunft die Whistleblower diejenigen sein würden, gegen die zuerst ermittelt werde, und das dürfte für alle Akteure der europäischen Kapitalmärkte eine gute Sache sein.Börsenplätze Wirecard-Aktie:2,32 EUR -2,73% (15.07.2020, 14:42)