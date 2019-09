ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Im Seitwärtstrend gefangen - AktienanalyseZu einem ganz besonderen Treffen kam es Anfang September beim Banken-Gipfel des "Handelsblatts": Deutsche Bank-Chef Christian Sewing und Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)-Boss Markus Braun gaben ein gemeinsames Interview, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe."Die Unterschiede hätten kaum größer sein können - der eine Banker klassischer Schule, der andere technologieaffiner Wirtschaftsinformatiker", habe das "Handelsblatt" zusammengefasst. Noch viel krasser würden die Unterschiede mit Blick auf die Aktienkursentwicklung auffallen. Während die Papiere der Deutschen Bank allein in den vergangenen fünf Jahren um fast 70 Prozent eingebrochen seien, habe die Wirecard-Aktie um satte 430 Prozent zugelegt. Gemessen am Börsenwert habe der Zahlungsabwickler mit 18,6 Mrd. Euro das Geldinstitut (15,6 Mrd. Euro) längst überholt.Von 20 Analysten, die Wirecard aktuell beobachten würden, würden 15 zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege mit gut 195 Euro fast 30 Prozent über der aktuellen Notiz. Interessant sei aber, dass der Titel trotz etlicher Kaufempfehlungen nicht mehr in die Gänge komme. Im Gegenteil: Ein eher skeptischer Kommentar von J.P. Morgan habe ausgereicht, um die Aktie in den Keller zu schicken. Die Experten hätten die Wirecard-Aktionäre darauf eingestellt, dass sie mit dem Titel Geduld haben müssten. Daher laute das Anlageurteil "neutral". Die Papiere seien zwar zweifellos günstig. Den deutlichen Bewertungsabschlag zur Konkurrenz aufzuholen, werde jedoch wohl ein jahrelanger Prozess. Daher laute das Kursziel "lediglich" 165 Euro. Durch den jüngsten Rücksetzer sei der Seitwärtstrend bestätigt worden. (Ausgabe 37/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:152,40 EUR -3,73% (19.09.2019, 12:31)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:152,40 EUR -3,70% (19.09.2019, 12:46)