Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Schrecksekunde für die Wirecard-Aktionäre: Nach dem starken Lauf der vergangenen Tage sei die Aktie am Freitagvormittag kurzzeitig um rund fünf Prozent ins Minus gerutscht. Nach einer kurzzeitigen Vola-Unterbrechung könne sich der Kurs aber bereits wieder stabilisieren.Der erste Verdacht: Die "Financial Times" schieße wieder quer. Doch ein banger Blick in die Online-Ausgabe der Wirtschaftszeitung gebe es schnell Entwarnung: Kein neuer Wirecard-Artikel. Auch der Nachrichtenagentur "Bloomberg" lägen bis dato kein neuen Negativ-Berichte zu Wirecard vor, die die plötzliche Schwäche erklären könnten.Als Auslöser kämen daher zunächst Gewinnmitnahmen infrage. Nach dem schwachen Vorjahr habe die Aktie alleine seit Montag rund 17 Prozent und seit Jahresbeginn in der Spitze sogar rund 22 Prozent zugelegt. Vor diesem Hintergrund könnten Trader vor dem Wochenende erste Gewinne realisieren und etwas Risiko herausnehmen.Darüber hinaus habe ein Händler auf einen Verfallstermin an den Terminmärkten verwiesen, bei dem ein niedrigeres Kursniveau angestrebt werde. Aus diesem Grund könnte sich die Wirecard-Aktie im weiteren Tagesverlauf besonders schwankungsanfällig erweisen.Anleger, die auf das Wirecard-Comeback spekulieren, sollten sich dessen bewusst sein, so Nikolas Kessler. Für investierte Anleger besteht nach dem kurzen Rückschlag aus Sicht des "Aktionär" aber zunächst kein Handlungsbedarf. (Analyse vom 17.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link