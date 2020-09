Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,782 EUR -0,53% (30.09.2020, 15:53)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,7805 EUR -1,23% (30.09.2020, 16:07)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (30.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der insolvente Zahlungsabwickler müsse auf Anordnung der Regierung von Singapur sein Geschäft in dem südostasiatischen Inselstaat einstellen. Die Finanzaufsicht "MAS" habe am Mittwoch angeordnet, dass die örtlichen Wirecard-Gesellschaften bis 14. Oktober keine Zahlungen mehr abwickeln dürften und sämtliche Kundengelder zurückzahlen müssten. Lange Zeit habe der Stadtstaat als ein Drehkreuz der Wirecard-Operationen in Asien gegolten.Singapur sei ein Hauptschauplatz des mutmaßlichen Milliardenbetrugs, der das Unternehmen Ende Juni in die Insolvenz getrieben habe. Der Stadtstaat sei sowohl Sitz der Wirecard-Asienholding als auch einer örtlichen Tochtergesellschaft. Über einen Treuhänder in Singapur habe Wirecard nach derzeitigem Ermittlungsstand jahrelang erschwindelte Umsätze in Milliardenhöhe gebucht. Die Singapurer Finanzaufsicht ermittle seit gut eineinhalb Jahren.Unmittelbarer Auslöser des Verbots sei zumindest nach Angaben der "MAS" aber gewesen, dass Wirecard sich selbst geschäftsunfähig gemeldet habe. Wirecard habe die Behörde informiert, dass das Unternehmen nicht in der Lage sei, "einer signifikanten Zahl von Händlern weiterhin Zahlungsdienstleistungen anzubieten", habe es in der Mitteilung geheißen. Die Finanzaufsicht habe schon vorher angeordnet, dass Wirecard sämtliche Kundengelder auf örtlichen Banken habe verbuchen müssen und den Kunden empfohlen, sich andere Zahlungsdienstleister zu suchen.Im Juni habe die Aschheimer Zentrale Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Mrd. Euro eingeräumt - Gelder, die bis Ende 2019 angeblich auf den Singapurer Treuhandkonten gelagert hätten. Die Münchner Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass Wirecard seit 2015 mithilfe dieser nicht existenten Milliarden Scheingewinne ausgewiesen habe und von Banken und Investoren mehr als drei Milliarden Euro erschwindelt habe.Die Wirecard-Aktie bleibt in Zockerhand, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: