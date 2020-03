Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Papier des Aschheimer Unternehmens gebe am Freitag weiter nach und nähere sich nach zwischenzeitlicher Erholung wieder dem Zwischentief aus der Vorwoche bei 110,85 Euro an. Schuld daran sei der schwache Gesamtmarkt, der weiterhin unter der Coronavirus-Angst leide.Anleger, die auf den Befreiungsschlag durch den KPMG-Bericht Ende März oder zumindest auf eine Rückbesinnung auf das starke operative Geschäft spekulieren würden, sollten sich von den aktuellen Kursverlusten nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ihnen biete der Rücksetzer eine Chance zum verbilligten (Nach-) Kauf. Auch die Comeback-Wette des "Aktionärs" laufe weiter, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:112,05 EUR -3,78% (06.03.2020, 14:19)