Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

144,40 EUR -2,60% (19.11.2018, 12:25)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nachdem die 38- und 90-Tage-Linie sowie der mittelfristige Aufwärtstrend bereits im Oktober gerissen worden sei, sei der Kurs der Wirecard-Aktie zuletzt auch unter die horizontale Unterstützung im Bereich von 150 Euro gerutscht. Damit rücke nun auch die 200-Tage-Linie im Bereich von 142,46 Euro in den Fokus. Knapp darunter verlaufe zudem der seit Januar 2017 gültige, langfristige Aufwärtstrend. Ein Rückfall unter diese Chartmarken wären technische Verkaufssignale und könnte den Druck auf die Wirecard-Aktie zusätzlich erhöhen. Für die Bullen würde es dadurch noch schwerer, das Ruder wieder herumzureißen.Sollte der Kurs im Bereich der 200-Tage-Linie und des langfristigen Aufwärtstrends die Kurve kriegen und wieder nach oben drehen, gelte es zunächst die Unterstützung bei 150 Euro zurückzuerobern. Anschließend warte bei rund 160 Euro ein Widerstand, den es auf dem Weg nach oben zu überwinden gelte.Auf fundamentaler Ebene habe sich bei Wirecard nichts geändert. Der E-Commerce-Boom und der allgemeine Trend hin zur Digitalisierung lasse beim deutschen Zahlungsabwickler die Kasse klingeln. Dennoch entweiche die zwischenzeitliche Euphorie der Anleger. "Der Aktionär" sehe sich in seiner Einschätzung bestätigt, wonach bereits viel Gutes in den Aktienkurs eingepreist sei. Anleger sollten daher zunächst die nahende Richtungsentscheidung im Chart abwarten, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:145,00 EUR -1,89% (19.11.2018, 12:10)