Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Aschheimer Unternehmen habe turbulente Tage hinter sich: Nachdem der Bericht zur Bilanzsonderprüfung nicht die erhoffte Klarheit gebracht habe, sei der Kurs zeitweise bis in den Bereich von 80 Euro gefallen. Große und kleine Aktionäre würden sich zurückziehen und würden teils drastische Konsequenzen fordern, Analysten ihre Empfehlungen zusammenstreichen. Die Experten der Baader Bank bringe all das aber nicht aus der Ruhe.Am Donnerstag habe Knut Woller von der Baader Bank seine Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 240 Euro bestätigt. Damit traue er ihr rund 180% Kurspotenzial zu. Ausgehend vom gestrigen Tagestief bei rund 80 Euro wäre es sogar eine Verdreifachung. Der Bericht der Sonderermittler von KPMG habe nicht die erhoffte Klarheit gebracht, so der Analyst. Es sei aber immerhin positiv, dass es keinen Beweis für die Vorwürfe gegeben habe.Nach dem Rückfall in Richtung der 80-Euro-Marke sei die Wirecard-Aktie am Donnerstag letztlich mit einem deutlichen Plus aus dem Handel gegangen. Am Freitagmorgen sehe es zunächst nach einer Fortsetzung dieser Erholung aus. Kurzfristig könnte sich die technische Gegenbewegung nach dem Abverkauf sogar noch beschleunigen. Auf mittlere und lange Sicht bleibe die Unsicherheit aber groß, weshalb aktuell höchstens Trader aktiv werden sollten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:87,88 EUR +4,36% (08.05.2020, 09:33)