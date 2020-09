Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,99 EUR -6,64% (08.09.2020, 15:38)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,9811 EUR -11,24% (08.09.2020, 15:53)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (08.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Beim insolventen Zahlungsabwickler Wirecard sei die Zerschlagung und Verwertung der Unternehmensteile angelaufen. In einer aktuellen Mitteilung signalisiere Insolvenzverwalter Michael Jaffé reges Interesse an den ausländischen Wirecard-Töchtern. Die Aktie verliere heute dennoch.Zahlreiche Investoren seien an einem Erwerb der rumänischen Tochter interessiert und dürften in der kommenden Woche verbindliche Angebote abgeben, habe es am Dienstag geheißen. Hohes Interesse bestehe auch an indonesischen Töchtern sowie an dem Geschäft in Vietnam. Für diese lägen mehrere indikative Angebote vor.Auch Gesellschaften in Singapur sollten unter den Hammer kommen. Ein eigens ernannter Chief Restructuring Officer (CRO) solle die Restrukturierungs- und Verwertungs-Bemühungen für diese Gesellschaften begleiten, brauche zunächst aber noch den Segen der Behörden.Verkaufsprozesse für weitere asiatische Tochtergesellschaften von Wirecard sollten ebenfalls in Kürze beginnen, heiße es in dem Statement. Zum Stand der Verkaufsverhandlungen der deutschen Unternehmensteile äußere sich der Insolvenzverwalter darin allerdings nicht.Der Insolvenzverwalter müsse versuchen, höchstmögliche Erlöse aus dem Verkauf der Unternehmensteile von Wirecard zu erzielen. Angesichts der Verbindlichkeiten von insgesamt rund 3,2 Milliarden Euro dürften die Gläubiger aber auch dann noch auf empfindlichen Verlusten sitzen bleiben.Die Wirecard-Aktie notiere am Dienstag deutlich im Minus und nähere sich nun wieder der 1-Euro-Marke an. Die hohe Aktivität der Shortseller und Trader dürfte auch weiterhin für hohe Volatilität bei der Pleite-Aktie sorgen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link