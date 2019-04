Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wirecard habe gestern den Geschäftsbericht für 2018 vorgelegt - und einen ersten Ausblick auf 2019 gegeben. Der Konzern sei eigenen Angaben zufolge auf seinem Wachstumskurs in die nächste Phase eingetreten. Auf der Bilanzpressekonferenz habe Wirecard-Vorstand Markus Braun über die Geschäftsentwicklung gesprochen - aber auch über Qualitätsmängel in der Buchhaltung und entsprechende Controllingprozesse.Wirecard wolle sich für die Zukunft ein stärkeres Augenmerk auf Buchhaltungsprozesse vornehmen. Vorstand Markus Braun habe am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz in Aschheim bei München vom "Elefant im Raum" gesprochen, den das Unternehmen angehen müsse. Als Wachstumsunternehmen habe der DAX-Konzern "Qualitätsmängel" in der Buchhaltung gehabt und müsse daher "Controllingprozesse nachziehen". Eine Wachstumspause wolle der Manager dem Unternehmen dabei aber nicht gönnen - die Neukundenzuwächse im vergangenen Halbjahr dürften auch in diesem Jahr für gute Geschäfte sorgen.Zuletzt habe Zahlungsdienstleister wegen umstrittener Bilanzierungspraktiken im Fokus von Financial Times-Berichten gestanden, was den Aktienkurs heftig unter Druck gesetzt habe. Mittlerweile habe die von Wirecard beauftragte Untersuchung einer Singapurer Anwaltskanzlei ergeben, dass Mitarbeiter in dem südostasiatischen Inselstaat tatsächlich gegen Bilanzregeln verstoßen hätten - allerdings weniger gravierend, als von der Finanzzeitung berichtet. Mittlerweile beschäftige der Fall mehrere Ermittlungsbehörden in Deutschland und Singapur, auch die deutsche Börsenaufsicht sei eingeschritten. Die Münchner Staatsanwaltschaft etwa gehe davon aus, dass es bei den Kursturbulenzen nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Die Bafin habe im Februar gar ein zweimonatiges Leerverkaufsverbot verhängt, das Ende vergangener Woche ausgelaufen sei.Wirecard wachse bei allen Problemen dank des Online-Shoppingbooms weiter rasant. Das auf der Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen sei um gut 37 Prozent auf 124,9 Milliarden Euro geklettert, hiervon behalte Wirecard Gebühren für die Abwicklung und Absicherung ein. Der Umsatz sei daher um gut 35,4 Prozent auf gut zwei Milliarden Euro gestiegen. Vorstandschef Braun habe betont, das Wachstum aus eigener Kraft, also ohne Zukäufe und Wechselkursschwankungen, habe mit 27 Prozent einen neuen Höchststand erreicht.Auch für das laufende Jahr seien die Aussichten gut. Im zweiten Halbjahr 2018 habe das Unternehmen neue Kunden gewonnen, die bis zu 32,3 Milliarden Euro an zusätzlichem Transaktionsvolumen bringen könnten. Rund zwei Drittel davon dürften aus Erfahrungswerten auch tatsächlich zu neuem Geschäft werden.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um fast 37 Prozent auf 560,5 Millionen Euro gewachsen, sei damit aber etwas geringer ausgefallen als in den Eckdaten Ende Januar mitgeteilt. Die Prognose für das laufende Jahr, zwischen 740 und 800 Millionen Euro operativen Gewinn erwirtschaften zu wollen, habe das Management beibehalten. Darin seien auch Beratungsleistungen rund um die Bilanzprobleme in Singapur enthalten, habe Braun gesagt. Finanzchef Alexander von Knoop habe gesagt, im vergangenen und diesem Jahr hätten diese mit einem mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag belastet.Am Mittwoch sei bekannt geworden, dass der japanische Mischkonzern Softbank zunächst über eine Wandelanleihe mit insgesamt 900 Millionen Euro bei Wirecard einsteigen wolle, woraufhin der Aktienkurs deutlich angestiegen sei. Wirecard wolle das Vorhaben den Aktionären auf der Hauptversammlung zur Genehmigung vorlegen. Ziel für Wirecard sei es, präferierter Partner von Unternehmen im Softbank-Portfolio für Zahlungsservices und andere Dienste zu werden. Softbank gehöre mit seinem Fonds zu den größten Technologieinvestoren weltweit und sei bei namhaften Partnern wie dem Fahrdienstvermittler Uber beteiligt. Die Verwässerung des Softbank-Einstiegs für die bestehenden Aktionäre liege bei 5,6 Prozent, im operativen Geschäft dürfte die angestrebte Partnerschaft aber einen deutlich höheren Effekt haben, habe Braun gesagt.Wie gehe es weiter? Das letzte Kapitel in der Causa Financial Times versus Wirecard sei sicher noch nicht geschrieben. Wirecard habe aber eine saubere Bilanz vorgelegt. Das Testat von Ernst & Young mache das deutlich. Nunmehr Zweifel unter den Aktionären zu säen, dürfte für die Financial Times ungleich schwieriger geworden sein. Der Zahlungsdienstleister dürfte zudem weitere Anstrengungen unternehmen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.Die nächsten Zahlen gebe es bereits am 8. Mai in Form der Quartalsmitteilung Q1.Kurzfristig dürfte die Wirecard-Aktie volatil bleiben, mittelfristig ist "Der Aktionär" weiter bullish für den Zahlungsdienstleister eingestellt - und wird an dieser Stelle weiter über das Thema berichten, so Michael Schröder. (Analyse vom 26.04.2019)