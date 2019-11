Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.11.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Der Umsatz sei in Q3 erwartungsgemäß deutlich um 36,8% y/y gestiegen. Das EBITDA habe ebenfalls erwartungsgemäß um 42,8% y/y zulegen können und damit dynamischer als in der ersten Jahreshälfte. Das Nettoergebnis sei sogar dank gesunkener Steueraufwendungen deutlich um 57,2% y/y und damit stärker als erwartet gestiegen. Die EBITDA-Zielsetzung für 2019 sei bestätigt worden. Des Weiteren habe Wirecard erstmals auch eine konkretere EBITDA-Zielsetzung für 2020 (1,00-1,12 (bisherige Analysten-Prognose: 1,00; Marktkonsens: 1,05) Mrd. Euro) bekannt gegeben. Ferner habe Wirecard gestern mitgeteilt, den chinesischen Payment-Anbieter Allscore schrittweise vollständig übernehmen zu wollen, um damit deutlich mehr als bisher vom wachstumsstarken chinesischen Payment-Markt profitieren zu können.Keiner dieser Nachrichten habe jedoch - wie sonst üblich - nennenswerte Impulse für die Wirecard-Aktie, die sich seit über einem Jahr überdurchschnittlich schwach zeige, setzen können. Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2019e: 4,30 (alt: 4,23) Euro; EPS 2020e: 5,78 (alt: 5,32) Euro).Bei einem von 140,00 auf 134,00 Euro reduzierten Kursziel bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Wirecard-Aktie. (Analyse vom 06.11.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:121,05 EUR -1,18% (06.11.2019, 15:20)