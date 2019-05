Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

133,80 EUR -1,11% (13.05.2019, 08:39)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Ende April habe der deutsche Zahlungsdienstleister den Einstieg des japanischen Technologiekonzerns Softbank als Ankerinvestor verkündet. Neben besserem Zugang zu asiatischen Märkten erhoffe sich Wirecard auch Kooperationen mit den Portfoliofirmen von Softbank. Nun habe Wirecard erstmals konkrete Zahlen dazu verraten. Der Vorstand schätze das Gewinnpotenzial aus der Partnerschaft über einen Zeitraum von fünf Jahren auf 209 bis 273 Mio. Euro.Gemeinsam mit den Q1-Zahlen und einer Anhebung der Ergebnisprognose für das laufende Jahr habe die Meldung der Wirecard-Aktie zur Mitte der Vorwoche Rückenwind gegeben. Einen Teil der Gewinne habe sie bis zum Wochenende aber wieder abgeben müssen. Vorbörsliche Prognosen würden auch am Montagmorgen auf einen etwas schwächeren Wochenstart hindeuten."Der Aktionär" setze dennoch auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und empfehle die Wirecard-Aktie weiterhin zum Kauf, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:134,80 EUR -0,33% (10.05.2019, 17:35)