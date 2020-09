Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (09.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Insolvenzverfahren bei Wirecard laufe die Verwertung der Unternehmensteile mittlerweile auf Hochtouren. Bereits am Dienstag habe Insolvenzverwalter Michael Jaffé reges Interesse an Konzerntöchtern in Rumänien und einigen asiatischen Ländern gemeldet. Auch für das Österreich-Geschäft gebe es potenzielle Käufer.Konkret gehe es aktuell um die Beteiligungen der Wirecard Sales International Holding. Zu ihr gehöre auch die Wirecard Central Eastern Europe GmbH mit Hauptsitz im österreichischen Graz, die ebenfalls verkauft werden solle. Laut der dortigen Insolvenzverwalterin, Ulla Reisch, gebe es inzwischen drei ernsthafte Interessenten."Der Verkaufsprozess ist derzeit in einer intensiven Phase und ich rechne damit, dass ich Anfang nächster Woche mit insolvenzgerichtlicher Genehmigung verkaufen kann", habe Reisch dem "Kurier" gesagt. "Wir verkaufen auch die Technologie." Denn das wesentliche Asset der Österreich-Tochter sei die Payment-Plattform, über die die Zahlungen der Kunden abgewickelt würden.Zum Verkauf stehe laut dem Bericht auch die Büroausstattung der drei österreichischen Standorte mit einem geschätzten Verkehrswert von knapp 112.000 Euro.Spannend werde, wie viel die Insolvenzverwalter bei der Verwertung der Wirecard-Geschäftsteile noch herausholen könnten. Angesichts der hohen Verbindlichkeiten von rund 3,2 Mrd. Euro und einer Liquiditätslücke von 99 Prozent habe Jaffé eine Sanierung des Unternehmens bereits zu Beginn des Insolvenzverfahrens ausgeschlossen.Die Wirecard-Aktie scheine seitdem weitgehend losgelöst von Schlagzeilen zum Stand des Insolvenzverfahren und den Betrugs-Ermittlungen. Stattdessen sorgen Zocker und Shortseller immer wieder für kräftige Kursbewegungen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link