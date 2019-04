Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Meldungen aus Singapur hätten in den zurückliegenden Wochen meist nichts Gutes für die Wirecard-Aktie bedeutet. Die "Financial Times" (FT) werfe dem deutschen Zahlungsabwickler vor, in der dort ansässigen Asien-Zentrale die Bilanz manipuliert zu haben und habe mit ihren kritischen Berichten auch die Behörden des Stadtstaats auf den Plan gerufen. Nun gebe es gute, operative Neuigkeiten aus Singapur. Wirecard habe dort Elush als neuen Kunden gewonnen, den größten Apple Premium-Reseller des Landes. Wirecard werde das Unternehmen dabei unterstützen, seine Omnichannel-Vertriebsstrategie voranzutreiben, heiße es in einer gemeinsamen Mitteilung.Während der Aktienkurs von den schweren Vorwürfen wegen angeblichen Bilanzbetrugs im Asien-Geschäft gezeichnet sei, habe Wirecard selbst immer wieder versucht, das operative Geschäft in den Vordergrund zur rücken. Erst in der Vorwoche habe Vorstandschef Markus Braun die Angelegenheit für abgeschlossen erklärt und erneut auf starke Entwicklung des Aschheimer Zahlungsabwicklers verwiesen. Bisherigen Äußerungen zufolge dürfte diese durch die Jahresbilanz (verschoben auf 25. April) untermauert werden.Nachdem sich die Wirecard-Aktie in der vergangenen Woche im Bereich von 110 Euro habe stabilisieren können, sei es seit Wochenbeginn erneut moderat nach unten gegangen. Verglichen mit der enormen Volatilität im Februar und März habe sich die Lage zuletzt jedoch deutlich entspannt, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:108,25 EUR -1,14% (09.04.2019, 09:31)