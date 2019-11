Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Zum "Singles Day" am heutigen Montag (11. November) würden chinesische Online-Händler trotz schwächelnder Konjunktur neue Verkaufsrekorde verzeichnen. Davon könnte auch Wirecard profitieren. Prompt springe der DAX-Titel nach oben.Unter chinesischen Studenten habe der 11.11. ursprünglich als eine Art "Anti-Valentinstag" für Alleinstehende gegolten, weil das Datum nur aus Einsen bestehe. Im Jahr 2009 habe der Online-Händler Alibaba begonnen, seinen Kunden an diesem Tag für 24 Stunden hohe Rabatte zu gewähren. Zahlreiche Konkurrenten seien dem Beispiel gefolgt. Inzwischen sei der "Singles Day" vor allem eines: Eine riesige Shopping-Sause.Trotz Konjunktursorgen habe Alibaba dabei auch in diesem Jahr neue Verkaufsrekorde verzeichnet. Bereits am Nachmittag um 16 Uhr chinesischer Zeit - also acht Stunden vor Schluss - sei der Vorjahresumsatz von 30 Milliarden Dollar (rund 27 Milliarden Euro) übertroffen worden, habe das Unternehmen gemeldet. Insgesamt hätten Analysten im Vorfeld Verkäufe von 37 Milliarden Dollar vorhergesagt. Eine Schätzung, die sich angesichts des starken Auftakts womöglich als zu konservativ entpuppen könnte.Börsianer hätten bereits am Montagmorgen darauf hingewiesen, dass der Online-Shopping-Rausch in China und anderen asiatischen Ländern auch dem deutschen Zahlungsabwickler Wirecard in die Karten spielen könnte. Einerseits sei das Unternehmen in Asien stark vertreten und habe dort in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres rund die Hälfte des Konzernumsatzes und operativen Gewinns (EBITDA) erwirtschaftet.Speziell in China unterhalte Wirecard darüber hinaus Partnerschaften mit den lokalen Bezahldiensten Alipay und WeChat Pay. Der direkte Markteintritt in China sei dagegen erst in der Vorwoche verkündet worden. Zu diesem Zweck wolle Wirecard den chinesischen Zahlungsabwickler Allscore Payment bis 2021 komplett übernehmen.Dank der heutigen Kursgewinne könne die Wirecard-Aktie ihre Verluste vom Freitag nahezu vollständig ausgleichen. Für eine nachhaltige Besserung des Chartbilds genüge das allerdings noch nicht - zumal zwischenzeitliche Kursgewinne in den letzten Wochen zügig wieder abverkauft worden seien.Die Wirecard-Aktie bleibt daher auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2019)Mit Material von dpa-AFX.