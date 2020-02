Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,45 EUR -1,98% (17.02.2020, 10:35)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.02.2020/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard habe Quartalszahlen veröffentlicht, die über den Erwartungen gelegen hätten: Der Umsatz sei um 38% auf 2,8 Mrd. Euro gesprungen. Der Gewinn um 42% auf 794 Mio. Euro, allerdings nur bereinigt um Rechtskosten, die 9 Mio. Euro aufgefressen und somit die Gewinnerwartung der Analysten leicht verfehlt hätten.Anleger seien enttäuscht, aber nicht über die Zahlen, sondern darüber, dass der Sonderbericht des Wirtschaftsprüfers KPMG noch immer nicht vorliege. Er solle im Laufe des ersten Quartals veröffentlicht werden. Mitte Januar seien aber Gerüchte aufgekommen, das könne schon im Januar der Fall sein. Anschließend habe es geheißen, es könne im Rahmen der Vorlage der Quartalszahlen der Fall sein. Mal sehen, welches Ziel von den Gerüchteerfindern ausgegeben werde.Auch für das laufende Jahr würden Analysten eine anhaltend hohe Wachstumsrate erwarten. Der Umsatz werde mit 28% anwachsen, der Gewinn (EBITDA) sogar um 34%, so die durchschnittliche Analystenerwartung. Das KGV 2020e stehe bei 23, sei also extrem günstig. Kein Wunder, noch immer fehle das KPMG-Testat und niemand kenne Inhalt oder Zeitpunkt der nächsten Attacke der Financial Times. Wer in Wirecard investiere, müsse langfristig denken und brauche starke Nerven, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 7 vom 14.02.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:136,80 EUR -1,51% (17.02.2020, 10:20)