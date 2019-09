Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

150,10 EUR +3,88% (04.09.2019, 09:52)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

149,75 EUR +3,78% (04.09.2019, 10:07)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (04.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Auch wenn die Aktie von Wirecard in den vergangenen Monaten trotz positiver News überwiegend seitwärts laufe: Nach Einschätzung von HSBC-Analyst Antonin Baudry sei die Erfolgsgeschichte des Zahlungsabwicklers noch nicht vorbei. Er sehe bei der Wirecard-Aktie noch jede Menge Luft nach oben.In einer aktuellen Studie habe der Experte seine Kaufempfehlung für den DAX-Titel mit einem Kursziel von 225 Euro bestätigt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau signalisiere er damit über 50 Prozent Potenzial.Der Grund: Baudry attestiere Wirecard im Branchenvergleich das beste Risiko/Ertragsprofil. Zudem rechne er noch vor dem Jahresende mit zusätzlichen Kurstreibern, welche die Aktie aus dem aktuellen Seitwärtstrend reißen könnten.Zuletzt hätten jedoch weder neue Verträge mit prominenten Kunden noch höher gesteckte Unternehmensziele die nötigen Impulse für eine neue Kursrally liefern können. Daher werde das Unternehmen weitere schwere Geschütze auffahren müssen, um die Anleger wieder zum Kauf zu motivieren.Unterstützt von den positiven Analystenkommentaren und den jüngsten Unternehmensnews lege die Wirecard-Aktie am Mittwochvormittag wieder den Vorwärtsgang ein und klettere mit einem Plus von fast drei Prozent an die DAX-Spitze.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bestätigt seine Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 200,00 Euro. (Analyse vom 04.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link