Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (11.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.KPMG-Bericht und Vorstandsumbau würden derzeit die Schlagzeilen zum Aschheimer Unternehmen beherrschen. Darüber hinaus gebe es aber auch Neuigkeiten zu einer Short-Attacke aus dem Jahr 2016: Im Strafverfahren um Manipulation der Wirecard-Aktien wolle die Justiz einen weiteren Investor gegen eine Geldauflage vom Haken lassen.Das Amtsgericht München plane mit Zustimmung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung, das Verfahren gegen den britischen Leerverkäufer und Börsenbrief-Herausgeber Fraser Perring als minderschweren Fall einzustellen. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters und berufe sich dabei auf einen Gerichtssprecher. Voraussetzung sei, dass Perring einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag an gemeinnützige Einrichtungen zahle. Ob Perring einer entsprechenden Empfehlung seines Verteidigers folge, sei dem Gericht bisher nicht bekannt.Perring und andere Börsianer seienins Visier der Finanzaufsicht Bafin und der Staatsanwaltschaft geraten, nachdem die Wirecard-Aktie am 24. Februar 2016 um ein Viertel eingebrochen sei. Denn unmittelbar zuvor habe die von Perring betriebene Firma Zatarra Research dem Unternehmen in einer im Internet verbreiteten Analyse betrügerische Machenschaften vorgeworfen. Wirecard habe die Vorwürfe zurückgewiesen.Die Staatsanwaltschaft habe vor zwei Jahren die Ermittlungen gegen Perring abgeschlossen und beim Amtsgericht München den Erlass eines Strafbefehls wegen Marktmanipulation beantragt. Dieser sei erlassen und Perring zugestellt worden. Gegen diesen habe er Einspruch eingelegt.Wirecard habe vor dem Wochenende einen großangelegten Umbau des Vorstands angekündigt und damit für Erleichterung bei den Aktionären gesorgt: Für die Aktie gehe es am Montag deutlich nach oben. Klar sei allerdings auch: Die Aufklärung der diversen Vorwürfe dürfte noch lange dauern und könnte immer wieder für Turbulenzen sorgen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link