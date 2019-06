Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard erweitere den Umfang seiner Mobile-Payment-App boon um klassische Banking-Funktionen und schaffe damit ein in Europa einzigartiges Ökosystem für die persönlichen Finanzen. Erste Tests würden bereits laufen. Das ambitionierte Projekt liefere auch der Wirecard-Aktie zu Wochenbeginn weiteren Rückenwind.Der neue Dienst trage den Namen boon Planet und solle für die Nutzer der App die zentrale Anlaufstelle für ihre alltäglichen Finanzen werden. "Wie der Name schon sagt, bieten wir künftig all unseren Nutzern die ganze Welt des digitalen Zahlens und Bankings", so Claudia Kaub, Head of Consumer Solutions bei Wirecard.Zunächst sollten einige hundert Accounts die neuen Funktionen testen, ehe boon Planet dann im Oktober allen Bestands- und Neukunden des Dienstes in Deutschland zur Verfügung stehe. Boon laufe dabei vollständig auf der Wirecard Financial Commerce Plattform und solle künftig das einige Endkundenprodukt des Zahlungsabwicklers sein."Neben dem voll digitalen umfangreichen Bankkonto werden Nutzer in Echtzeit SEPA-Überweisungen an Dritte tätigen können. Auch haben sie die Möglichkeit, eine physische Debit-Mastercard in Kombination mit ihrer App zu verwenden", heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens. Später sollten auch Mehrwertservices wie innovative Loyalty-Lösungen und weitere digitale Finanzdienstleistungen wie Mobile Insurance hinzukommen.Investierte Anleger sollten bei der Wirecard-Aktie dabeibleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Das Kursziel von 200 Euro lasse auch Neueinsteigern noch genügend Potenzial. (Analyse vom 24.06.2019)