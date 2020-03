Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie lege am Dienstagvormittag im freundlichen Gesamtmarkt mehr als sechs Prozent zu und nehme damit erneut die 90-Euro-Marke ins Visier. Mit einer aktuellen Unternehmensmeldung belege der DAX-Konzern, dass das operative Geschäft - ungeachtet der Corona-Krise - weiter wachse.Wirecard habe eine neue Kooperation mit dem mexikanischen Finanzinstitut Banca Afirme bekannt gegeben. Mit der Zahlungslösung Afirme E-Fectiva würden sie den Mitarbeitern des Fernsehsenders Canal 22 E-Commerce-Zahlungen, bargeldlose Point-of-Sale-Transaktionen (POS) und Bargeldauszahlungen am Automaten ermöglichen.Vorteil: Die Mitarbeiter würden dafür kein eigenes Bankkonto brauchen - alle Services seien über ausgegebene Mastercard-Kreditkarten nutzbar, die kontaktlos funktionieren würden. Laut Wirecard würden große Teile der mexikanischen Bevölkerung kein eigenes Bankkonto besitzen. Entsprechende Initiativen würden daher von der mexikanischen Regierung gefördert."Durch unsere Zusammenarbeit mit Canal 22 verstärken wir nicht nur unsere Services in Mexiko, sondern unterstützen auch die Entwicklung hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft", so Florian Ungethuem, Managing Director North America bei Wirecard."Der Aktionär" geht weiterhin davon aus, dass sich dynamische Erholung fortsetzen wird, sobald sich der Gesamtmarkt nachhaltig stabilisiert, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 24.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.