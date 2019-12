Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (20.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die "Financial Times" habe am Donnerstagmorgen einen weiteren kritischen Artikel zu Wirecard veröffentlicht und darin weitgehend bekannte Fragen im Zusammenhang mit einer Übernahme in Indien aus dem Jahr 2015 aufgegriffen. Inzwischen habe das Asschheimer Unternehmen selbst eine Stellungnahme veröffentlicht. Das Wirecard-Statement ende mit dem Satz: "Wir stellen fest, dass die Veröffentlichung des Artikels durch die "Financial Times" mit dem morgigen sog. "Triple Witching Day" zusammenfällt, einem von vier Verfallsdaten pro Jahr für Instrumente wie Optionen, Futures und von Aktien." Was Wirecard meine, aber nicht explizit ausspreche: Der neue Negativ-Artikel könnte ein Versuch gewesen sein, den Kurs kurz vor dem heutigen Verfallstag an den Terminbörsen noch einmal in die gewünschte Richtung zu bewegen - nämlich nach unten. Der deutsche Zahlungsabwickler werfeder britischen Zeitung seit Längerem eine Zusammenarbeit mit Leerverkäufern vor, die Beweislage sei bislang jedoch dünnSollten tatsächlich weitere Kursverluste das Ziel gewesen sein, sei dieser Plan nur teilweise aufgegangen: Zwar habe die Wirecard-Aktie am Donnerstag in der Spitze über 2% an Wert verloren, frühere Negativ-Schlagzeilen hätten aber deutlich heftigere Kursreaktionen hervorgerufen. Am Freitagmorgen notiere sie fast unverändert, aber in Schlagdistanz zur wichtigen 100-Euro-Marke.Bei der Wirecard-Aktie sei weiterhin mit erhöhter Volatilität zu rechnen - auch über den heutigen Verfallstermin hinaus. Eine Comeback-Wette komme daher nur für spekulative Anleger in Frage, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Wirecard-Aktie: