Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.07.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Mehr als 100 Interessenten für Wirecard-Kerngeschäft - AktiennewsDie Verkaufsprozesse für das Kerngeschäft des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), das Acquiring und Issuing-Geschäft, sowie die davon unabhängigen Geschäftsbereiche der Konzerngesellschaften weltweit laufen an. Das teilte Insolvenzverwalter Michael Jaffé im Anschluss an eine Sitzung des vorläufigen Wirecard-Gläubigerausschusses am Dienstagnachmittag (7. Juli 2020) mit, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach hätten sich inzwischen mehr als 100 potenzielle Käufer gemeldet.Laut einer Aussendung sollten Online-Angebote eingerichtet werden, über die sich die potenziellen Investoren nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung in Kürze informieren und mit den Due Diligence-Prüfungen beginnen könnten. Ziel sei es, dass rasch "Investorenlösungen im Interesse der Gläubiger, Arbeitnehmer und Kunden" gefunden würden.Am weitesten fortgeschritten seien die Aktivitäten für die US-amerikanische Gesellschaft Wirecard North America. Hier sei laut den Angaben die internationale Investmentbank Moelis & Company bereits mit Zustimmung des vorläufigen Gläubigerausschusses mandatiert worden, die Veräußerung zu begleiten. Auch für weitere internationale Beteiligungen sowie das Kerngeschäft würden bereits Investorenprozesse eingeleitet.Derweil dränge die Bundesregierung vor dem Hintergrund des Bilanzskandals bei Wirecard auf eine stärkere Regulierung von Zahlungsdienstleistern in Europa. Dies berichte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) und beziehe sich dabei auf Informationen aus Regierungskreisen in Berlin. Zugleich werde an eine schlagkräftige Börsenaufsicht gedacht, wie sie etwa in Amerika mit der SEC existiere. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) könnte diese Vorhaben bereits Ende dieser Woche vorantreiben, wenn er mit seinen Amtskollegen aus den EU-Mitgliedstaaten sprechen werde, schreibe die FAZ. (News vom 08.07.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie: