Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Zusammenhang mit den Bilanz-Vorwürfen der "Financial Times" (FT) nehme die deutsche Börsenaufsicht BaFin auch die Kommunikation von Wirecard unter die Lupe. Damit wolle die Behörde dem Eindruck entgegenwirken, sie habe sich auf die Seite des Unternehmens geschlagen."Dass unsere Untersuchungen in alle Richtungen gehen - und damit auch Wirecard erfassen -, ist nicht neu", habe die BaFin am Montag gegenüber dem "Handelsblatt" erklärt. Über den im April bei der Staatsanwaltschaft München I angezeigten Sachverhalt der Short-Attacke hinaus werde auch untersucht, ob Marktmanipulationen möglicherweise auch durch Wirecard erfolgt seien - etwa "durch unrichtige/irreführende Angaben oder das Zurückhalten von Ad-hoc-Mitteilungen".Die BaFin wolle verhindern, "als quasi verlängerter Arm des Konzerns wahrgenommen zu werden", schreibe die Zeitung. Eine Sorge, die nicht ganz unbegründet erscheine - schließlich habe der tschechische Investor Krupa Global seinen Einstieg bei Wirecard im Oktober mit der Unterstützung der BaFin und der deutschen Regierung für das Unternehmen begründet.Wirecard selbst habe im Zusammenhang mit den wiederholten Negativ-Schlagzeilen mehr Transparenz und Verbesserungen bei der Kommunikation mit dem Kapitalmarkt angekündigt - eine Reaktion auf Kritik, die in den letzten Monaten wiederholt zu lesen gewesen sei, auch im "Aktionär".Zudem laufe bei Wirecard derzeit eine Bilanz-Sonderprüfung durch KPMG, die sämtliche Zweifel an der Bilanzierung ausräumen solle. Ergebnisse würden Ende des ersten Quartals 2020 erwartet.Zwar habe die Wirecard-Aktie am Montag einen Großteil der anfänglichen Verluste nach dem FT-Bericht im Tagesverlauf ausgleichen können. Die wiederholten Negativ-Schlagzeilen hätten seit Jahresanfang aber deutliche Spuren am Aktienkurs hinterlassen.Die Wette auf ein Comeback sollten aktuell nur risikobewusste Anleger eingehen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link