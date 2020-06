Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.CEO Markus Braun ziehe die Konsequenzen aus dem sich zuspitzenden Bilanz-Skandal und trete mit sofortiger Wirkung als Vorstand der Wirecard AG zurück. Das habe das Aschheimer Unternehmen am Mittag per Ad-hoc-Meldung mitgeteilt. Mittlerweile habe sich auch Braun selbst geäußert. Wirecard habe ein exzellentes Geschäftsmodell, herausragende Technologie und ausreichende Ressourcen für eine große Zukunft, habe Braun am Freitag in einer auf Englisch verfassten persönlichen Erklärung an Mitarbeiter und Aktionäre geschrieben. "Ich will diese Zukunft nicht belasten. " Er verlasse den DAX-Konzern daher aus eigenem Antrieb. Er habe den Vorsitzenden des Aufsichtsrats am Vormittag über seine Entscheidung informiert. "Mit meiner Entscheidung respektiere ich die Tatsache, dass die Verantwortung für alle geschäftlichen Transaktionen beim Vorstandschef liegt."Der Wirecard-Aufsichtsrat habe mit sofortiger Wirkung den gestern zum Mitglied des Vorstands bestellten James Freis zum Interims-CEO mit Einzelvertretungsberechtigung berufen, heiße es in der Unternehmensmitteilung weiter. Bereits am Donnerstag sei Vorstandsmitglied Jan Marsalek mit sofortiger Wirkung widerruflich von seinem Amt freigestellt worden.Die Wirecard-Aktie reagiere leicht positiv auf die Personalentscheidung und könne ihren Tagesverlust am Mittag auf rund 28% reduzieren. Am katastrophalen Chartbild ändere das aber selbstverständlich nichts. Solange die Frage nach dem Verbleib der 1,9 Mrd. Euro nicht geklärt sei, scheine eine nachhaltige Erholung der Wirecard-Aktie kaum möglich, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: