Vom Markt nicht goutiert worden seien die Quartalsergebnisse von H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) am Freitag. Der Umsatzrückgang von 49,44% habe de facto im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen, beim Gewinn hätten die Konsensusschätzungen nicht getroffen werden können. Dies sei der erste Quartalsverlust seit mehr als zehn Jahren gewesen. Statt geplanten 130 Läden sollten nun bis Jahresende 170 schließen. Positiv sei, dass trotz der Coronakrise die Kundenbasis habe erweitert werden können.



Die Aktien von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) hätten 7,62% verloren. Das Unternehmen habe Donnerstagabend Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatzrückgang (-27%) sei deutlich stärker ausgefallen als vom Markt erwartet.



Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (-8,65%) sei deutlich im Minus gewesen (gemeinsam mit anderen US-Banken) nachdem bekannt geworden sei, dass die FED zumindest bis zum dritten Quartal keine Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe erlaube.



Quartalsberichte kämen diese Woche in den USA von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) am Montag und FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) am Dienstag. Am Mittwoch würden die Zahlen von Constellation Brands (ISIN: US21036P1084, WKN: 871918, Ticker-Symbol: CB1A, NYSE-Symbol: STZ) und General Mills (ISIN: US3703341046, WKN: 853862, Ticker-Symbol: GRM, NYSE-Symbol: GIS) erwartet. In Europa stehe am Donnerstag Christian Hansen (ISIN: DK0060227585, WKN: A1CZWD, Ticker-Symbol: 51C) auf der Agenda. (29.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Schlusslicht im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war am Freitag einmal mehr Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) (-63,74%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Trotz der geplanten Eröffnung des Insolvenzverfahrens möchte das Management an der Weiterführung der Geschäftstätigkeit festhalten.