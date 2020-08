Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (28.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Insolvenzverwalter des Konzerns aus Aschheim, Michael Jaffé, habe nach vorläufiger Aufstellung den Schuldenstand des Unternehmens auf 3,2 Mrd. Euro beziffert, so die Mitteilung an das zuständige Amtsgericht in München.Die Gläubiger der Wirecard AG und der sechs insolventen Töchter Wirecard Technologies, Issuing Technologies, Service Technologies, Acceptance Technologies, Sales International Holding sowie Global Sales könnten noch bis zum 20. Oktober 2020 ihre Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden. Ein erster Bericht des Insolvenzverwalters sei auf der Gläubigerversammlung am 18. November zu erwarten. Jaffé sei im Juni zum Verwalter über das Vermögen des Konzerns bestellt worden. Laut den an das Amtsgericht übermittelten Unterlagen, verwalte er ein Aktiv-Vermögen von 428 Mio. Euro, so die "Süddeutsche Zeitung". Der ermittelte Wert sei natürlich vorläufig.Neben der finanziellen Aufräumarbeiten laufe auch die juristische Aufarbeitung: Die Prüfung möglicher Haftungsansprüche aus Pflichtverletzungen der Wirecard-Verantwortlichen werde aber "angesichts des enormen Umfangs" noch einige Zeit andauern, habe Jaffé angekündigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:0,8703 EUR -16,08% (28.08.2020, 10:29)