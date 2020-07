Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,9186 EUR +3,71% (29.07.2020, 09:29)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (29.07.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Leerverkäufer sieht gefährliche Aktien-Euphorie - AktiennewsKynikos-Chef Jim Chanos hält die aktuelle Euphorie an den Aktienmärkten für eine einmalige Chance für Short-Seller, so die Experten von "FONDS professionell".Zurückliegende Erfolge seien kein Garant für künftige Erträge, im Fall von Jim Chanos und seinem Leerverkaufs-Hedgefonds Kynikos Assiociates gelte das nur eingeschränkt. Der 62-jährige Investmentmanager habe zuletzt wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil er mit Short-Positionen auf Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) nach Informationen der "Financial Times" rund 100 Millionen US-Dollar verdient haben solle. Laut FT liege der annualisierte Durchschnittsertrag seiner Strategie über die letzten 35 Jahre bei 22 Prozent.Im Interview mit der britischen Zeitung erkläre Chanos, dass solche Erfolge nicht leicht verdient seien - vor allem bei Überfliegeraktien würden dem finalen Erfolg meist wochen- oder monatelange "Schmerzphasen" vorangehen, bevor ein Trade aufgehe. Derzeit erlebe Chanos eine solche Phase mit der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), für die er trotz der jüngsten Kursgewinne weiterhin einen Absturz erwarte. Chanos betone in Interviews wiederholt, dass sein Ansatz nicht als direktionale Strategie angeboten werde, die immer short sei, sondern ein Angebot an Investoren darstelle, die eine Absicherung ihres grundsätzlich auf langfristig steigende Kurse setzendes Portfolio wünschen würden.