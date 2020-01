Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter ertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).

(27.01.2020/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie habe ihre dynamische Aufwärtsbewegung in der Vorwoche fortgesetzt. Garniert worden sei diese Kursentwicklung durch optimistische Äußerungen von Vorstandschef Markus Braun. Wirecard sei bereit für Wandel und werde einige Anforderungen des Marktes erfüllen, habe Braun bei Twitter geschrieben.Offiziell stehe die nächste Bilanzvorlage bei Wirecard erst am 8. April auf der Agenda. In den vergangenen Jahren habe der deutsche Zahlungsabwickler aber regelmäßig bereits Ende Januar vorläufige Zahlen zur Geschäftsentwicklung präsentiert. Am Markt werde daher bereits seit einiger Zeit auf ein entsprechendes Szenario spekuliert.Die übrigen Punkte, die Braun in seinem Tweet nenne, seien klar im Zusammenhang mit den Bilanz-Zweifel der jüngeren Vergangenheit zu sehen. Auch hier gebees bereits Fortschritte: Mitte Januar habe Wirecard einen Wechsel an der Aufsichtsratsspitze bekanntgegeben. Die Berufung von Thomas Eichelmann zum neuen Chefkontrolleur und dessen Pläne zum Umbau des Top-Managements seien vom Markt positiv aufgenommen worden.Auch in den kommenden Tagen und Wochen bleibe es spannend bei Wirecard. Noch wichtiger als die mögliche Veröffentlichung vorläufiger Zahlen dürften dabei die Ergebnisse der Bilanz-Sonderprüfung für die weitere Kursentwicklung sein. Sie würden bis Ende des ersten Quartals erwartet, womöglich auch schon früher.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link