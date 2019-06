ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Während der deutsche Zahlungsdienstleister wie am Fließband neue Kunden präsentiere, sei die Erholung der Wirecard-Aktie am Donnerstag erneut ins Stocken geraten. Nachdem sich der DAX-Titel am Vormittag weitgehend stabil gehalten habe, sei sie kurz nach 14 Uhr innerhalb weniger Minuten um bis zu 5,6% auf 140,55 Euro eingeknickt. Ein konkreter Grund für die plötzliche Schwäche habe sich bislang nicht ausmachen lassen. Weder neue Negativ-Schlagzeilen, noch Äußerungen des Unternehmens selbst könnten den Kursrutsch erklären.Zudem habe die Wirecard-Aktie unmittelbar im Anschluss an das Tagestief wieder den Vorwärtsgang eingelegt und einen Teil der Verluste ausgeglichen.Auch wenn sich die Lage bei Wirecard zuletzt deutlich entspannt habe, würden die Anleger nervös und die Aktie volatil bleiben - wie die heutige Kursbewegung belege. "Der Aktionär" halte aber an seiner positiven Einschätzung für die weitere Entwicklung und an der Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie fest, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:145,05 EUR -2,52% (06.06.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:145,85 EUR -2,08% (06.06.2019, 22:25)