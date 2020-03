Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

85,18 EUR -1,62% (17.03.2020, 10:43)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

85,52 EUR -5,77% (17.03.2020, 10:28)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der deutsche Zahlungsabwickler habe in den vergangenen Wochen zahlreiche positive Unternehmensmeldungen veröffentlicht, allem voran die Kooperationen mit Grab und Klarna sowie einen Zwischenstand von der laufenden Bilanz-Sonderprüfung durch KPMG. Am Montag habe eine neue Kaufempfehlung von Independent Research zusätzliche Schützenhilfe geliefert.Im Aktienkurs spiegele sich diese Entwicklung aber (noch) nicht wieder - dort hätten Panikverkäufe im Zusammenhang mit dem Coronavirus tiefe Spuren hinterlassen. Zu Wochenbeginn sei die Wirecard-Aktie kurzzeitig unter die 80-Euro-Marke gerutscht und damit auf den tiefsten Stand seit Ende 2017. Von dort aus habe sie sich allerdings etwas nach oben absetzen können und notiere mittlerweile wieder im Bereich von 90 Euro. Auf der Oberseite liege der Fokus weiterhin auf der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke. Im Bereich von 110 Euro warte zudem der nächste charttechnische Widerstand, den es auf dem Weg zurück nach oben zu knacken gelte."Der Aktionär" traue der Wirecard-Aktie nach dem Corona-Kursrutsch kräftiges Erholungspotenzial zu und sehe auf dem aktuellen Kursniveau mittel- und langfristig eine Chance zum (nach-) kaufen. In den kommenden Tagen und Wochen dürfte das Coronavirus aber das beherrschende Thema bleiben und weiterhin für hohe Volatilität an den Märkten sorgen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: