Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Analysten der Deutschen Bank hätten am Mittwoch ihre bullishe Einschätzung für die Wirecard-Aktie mit einem "buy"-Votum und einem Kursziel von 200 Euro bestätigt. Vom gegenwärtigen Niveau aus traue Deutsche Bank-Analyst Johannes Schaller der Wirecard-Aktie auf 12-Monats-Sicht fast 40 Prozent Kurspotenzial und neue Höchststände zu.Trotzdem gehöre das Papier des Zahlungsdienstleisters am Nachmittag mit einem Abschlag von eineinhalb Prozent zu den größten Flops im DAX. Die Gewinne vom Wochenanfang seien damit nahezu wieder aufgezehrt.Auch DER AKTIONÄR empfehle die Aktie von Wirecard mit einem Kursziel von 200 Euro zum Kauf und setze im Aktien-Musterdepot selbst auf den DAX-Titel. Die Anleger halten sich derzeit aber weiterhin lieber zurück: Die Gegenbewegung vom Wochenanfang hat sich als Strohfeuer erwiesen - die Konsolidierung der letzten Wochen setzt sich am Mittwoch zunächst fort, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2019)