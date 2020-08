Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (31.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Bilanz-Skandal bei Wirecard sei längst auch zum Politikum geworden. Am Montag und Dienstag beschäftige sich erneut der Finanzausschuss des Bundestags mit dem Thema. Dabei gehe es u.a. um die Fragen, wie der mutmaßliche Betrug so lange unerkannt habe bleiben können und ab wann die Bundesregierung von Unregelmäßigkeiten gewusst habe.Bei einer nicht öffentlichen Sondersitzung ab 12:00 Uhr werde neben Vertretern des Kanzleramts und des bayerischen Innenministeriums auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) erwartet. Sie solle u.a. zur geplanten Reform der Wirtschaftsprüfung und des Bilanzstrafrechts als Folge des Skandals befragt werden sowie zu möglichen Kontakten des Ministeriums zur Prüfgesellschaft EY. Die Wirtschaftsprüfer stünden in der Kritik, weil das Unternehmen die Jahresbilanzen bei Wirecard seit 2009 geprüft und testiert habe - und dabei offenbar keine Auffälligkeiten entdeckt hätten.Am Dienstag werde in einer weiteren Sitzung des Finanzausschusses u.a. der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Felix Hufeld, erwartet. Gegen die BaFin - die unter der Aufsicht von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) stehe - gebe es Vorwürfe, sie habe bei Wirecard nicht genügend unternommen.Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel stehe in der Kritik, weil sie im September 2019 im Rahmen ihrer China-Reise für den geplanten Markteintritt des Konzerns in der Volksrepublik geworben habe. Die Kanzlerin werde voraussichtlich nicht an der Sitzung teilnehmen, habe sich aber in der Vorwoche zur Angelegenheit geäußert: "Es ist Usus, nicht nur in Deutschland, dass man bei Auslandsreisen natürlich die Anliegen von Unternehmen auch anspricht."An dieser Darstellung gebe es jedoch Zweifel, schließlich habe die "Financial Times" (FT) bereits seit Anfang 2019 über Ungereimtheiten in der Bilanz der Wirecard AG berichtet. Zentrale Fragen bei der politischen Aufarbeitung seien also, wann genau die Bundesregierung von Unregelmäßigkeiten gewusst habe und ob sie zu wenig dagegen unternommen habe. Bei einer Sondersitzung des Finanzausschusses Ende Juli habe Finanzminister Scholz Vorwürfe gegen die BaFin zurückgewiesen.Oppositionspolitiker würden der Bundesregierung eine mangelnde Aufarbeitung des Skandals vorwerfen. FDP und Linke würden einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss fordern, die Grünen möchten die Sitzungen des Finanzausschusses abwarten.Für die Wirecard-Aktie dürfte die Bemühung um politische Aufklärung nur noch eine Randnotiz sein. Der Pennystock ist höchstens noch für Zocker interessant und wird im Zuge der Insolvenz mittelfristig von der Börse verschwinden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link