Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (21.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.

Vom Markt noch unbemerkt gebe es eine vermeintlich kleine Neuigkeit mit eventuell großer Wirkung. Nachdem die fortlaufenden Angriffe der britischen "Financial Times" ihre Spuren im Wirecard-Kurs hinterlassen hätten, gehe der deutsche Zahlungsabwickler jetzt in die Offensive. Auf seiner Website habe das Unternehmen eine Sektion ins Leben gerufen, die in Zukunft viel Unheil von der Wirecard-Aktie abwenden könnte.

Erklärtes Ziel dürfte es sein, jede Art von Zweifeln am Geschäftsmodell und der operativen Entwicklung von vornherein zu verhindern bzw. offene Fragen schnellstmöglich zu beantworten. So würden sich auf der Seite nicht nur Statements des Aufsichtsrates finden, sondern etwa auch Angaben zur zuletzt in Frage gestelltene Singapur-Lizenz.

Die Schaffung einer neuen Sektion auf der Website möge nur ein kleiner Schritt sein. Tatsächlich könnte sie helfen in Zukunft die Wirkung von Attacken von Medien wie der "Financial Times" zu verringern und Zweifel schneller auszuräumen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2020)