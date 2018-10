Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach schwachem Handelsstart habe die Aktie Verluste im Tagesverlauf weiter ausgebaut. Am Dienstagnachmittag verliere sie 8% und zähle damit zu den größten Verlierern im DAX. Auch Konkurrent Adyen müsse kräftig Federn lassen.Im allgemein schwachen Gesamtmarkt treffe es auch diesmal die relativ hoch bewerteten Tech-Titel besonders hart. Speziell in der Payment-Branche drücke zusätzlich eine Gewinnwarnung des französischen Zahlungsabwicklers Ingenico auf die Stimmung. Wegen des schwächelnden Geschäfts im Bereich Banks & Acquirers und negativer Wechselkurseffekte peile das Unternehmen 2018 nur noch einen operativen Gewinn (EBITDA) von 510 Mio. Euro an. Bislang habe die EBITDA-Prognose bei mindestens 545 Mio. Euro gelegen.Die Ingenico-Aktie sei daraufhin um bis zu 4,5% eingeknickt, habe die Verluste im weiteren Verlauf jedoch fast vollständig ausgleichen können. Grund seien neu angefachte Spekulationen, wonach die Investmentbank Natixis an einer Übernahme interessiert sei.Den prominenten Konkurrenten Adyen und Wirecard könne die Übernahmefantasie in der Branche am Dienstag jedoch keinen Rückenwind liefern - sie würden stattdessen erneut schmerzhafte Verluste verzeichnen. Beide Aktien stünden aktuell nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: