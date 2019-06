ISIN Wirecard-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der deutsche Zahleungsdienstleister habe eine neue innovative Zahlungsmöglichkeit vorgestellt. Es handele sich dabei um ein smartes Bezahlsystem, an dem Konsumenten mit einem Scan ihrer Handfläche bezahlen können. Der neue Prototyp werde das Wirecard Portfolio im Bereich biometrischer Zahlungen erweitern und ermögliche ein schnelles, komfortables Zahlen ohne weitere proprietäre Infrastruktur - eine Methode, die in Zukunft traditionelle Kassen ablösen könne. So heiße es in einer Mitteilung des Aschheimer Unternehmens. Damit ergänze Wirecard sein im Jahr 2018 vorgestelltes IoT-Regal auf Gesichtserkennungsbasis und zeige erneut, wie das Einkaufs- und Bezahlerlebnis zukünftig aussehen könne.Am Dienstag habe jedoch Ärger auf der Hauptversammlung für Aufsehen gesorgt. Trotz der vorgetragenen Kritik der Aktionärsvertreter auf der HV, die Wirecard-Aktie bleibe ein klarer Kauf. "Der Aktionär" sehe das vorläufige Kursziel weiterhin bei 200 Euro. Am Mittwoch müssten Anleger aber erst einmal einen kleinen Rücksetzer in Kauf nehmen. Gut 2% gehe es nach unten auf 151,70 Euro. Ein Teil davon resultiere aus dem Dividendenabschlag i.H.v. 0,20 Euro je Aktie. Grund zur Beunruhigung sei dies allerdings nicht, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:152,20 EUR -1,81% (19.06.2019, 13:49)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:152,10 EUR -1,17% (19.06.2019, 14:03)